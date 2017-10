Nijjiersrevu Koatstertille 2018

wo 25 oktober 2017

KOOTSTERTILLE

Oktober 2017



"Under de Tilster toer”

Ja minsken, it is echt wier: De Nijjiersrevu Koatstertille byt it spits ôf fan Kulturele Haadstêd 2018! Mei in laits en in trien, moaie lieten en fansels ynspylje op de aktualiteit yn De Tille en fiere omkriten.

De teksen binne fan Pytsje Scherjon, Andries Hovinga, Geert Hager, Lys Visser en Douwe Wobbes.

De rezjy is yn hannen fan Jan Smit, de muzyk wurdt mei foarm jûn troch Lysbeth Riemersma. Amarins Kuipers fersoarget de koreografy..De technyk is ym hannen fan Thumen en Mathijs Huisman.

Utfierings

De seis (!) útfierings binne dit kear op tfreedi 29 (première) en sneon 30 desimber en op 5, 6, 12 en 13 jannewaris yn it Tillehûs yn Koatstertille. It begjint alle jûnen om 8 oere, sneon 30 desimber en yn de twa wykeinen yn jannewaris is der yn it skoft en nei ôfrin muzyk.

Foarferkeap

De foarferkeap fan kaarten is op tongersdei 14 desimber fan 19.00 oant 20.30 oere, ek yn it Tillehûs. Dernei kinne kaarten útslutend online besteld wurde fia https://

revu-koatstertille.nl/tickets

Wy ha besletten om gjin ûnderskied mear te meitsjen tusken foarferkeap en oan de seal en online.

Dit betsjut dat in kaartsjes foar 29 desimber € 12,50 kostet, sawol yn de foarferkeap as oan de seal en online. Foar de twa wykeinen mei muzyk is de tagongspriis € 15 yn de foarferkeap en online en oan de seal.