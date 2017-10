Geparkeerde autoâ€™s geramd in Burgum

Geparkeerde auto’s geramd in Burgum

Publicatie: wo 25 oktober 2017 12.05 uur

BURGUM - Aan de Nieuwstad in Burgum zijn dinsdagavond twee geparkeerde auto’s aangereden. Een van de twee auto's hield hier behoorlijke schade aan over. Dit gebeurde ter hoogte van nummer 53. De dader is nog niet gevonden.

Volgens de eigenaren is het gebeurd tussen 20.45 en 21.00. Vermoedelijk gaat het om een blauwe VW Polo die uit de bocht is gevlogen. In de buurt van de aangereden Chrysler zijn namelijk onderdelen gevonden die toebehoren aan een Polo die rond 1999/2000 gebouwd is.

Naast de paarse Chrysler is er ook nog een bestelbus geraakt. Hierdoor mist de bestelbus een knipperlicht, een wieldop en er zitten krassen op de bumper.

Beide eigenaren hebben aangifte gedaan bij de politie. Inmiddels is via diverse kanalen een zoektocht gestart naar de blauwe VW en naar mensen die misschien wat hebben gezien.

FOTONIEUWS