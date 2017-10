WintertijdChallenge in Sumar

Publicatie: wo 25 oktober 2017 11.36 uur

SUMAR - In de nacht van zaterdag op zondag begint de wintertijd. Om 3.00 uur gaat de klok een uur terug. In dit extra uur worden in het kader van de WintertijdChallenge door het hele land acties gehouden. De opbrengst van deze challenge gaat naar stichting Spieren voor Spieren.

Ook in Sumar zijn er acties in het kader van de WintertijdChallenge. Net zoals vorig jaar organiseert Loopclub Burgum om 2.00 een nachtelijk hardloop festijn. In het natuurgebied Klein Zwitserland in Sumar zijn twee parcours uitgezet. Een parcours van 0,9 en een van 5,7 km.

De organisatie roept deelnemers op om zo veel mogelijk lampjes te dragen tijdens deze nachtelijke hardloopchallenge. Dit kan door middel van feestverlichting/ fietslampjes in de schoenen/ petjes met verlichting enzovoort.

Naast de nachtelijke run is er ook een kidsrun. Deze begint om 19.00. Het is eigenlijk hetzelfde als de nachtelijke run, zo veel mogelijk rondjes lopen voor het goede doel.

Het idee van de WintertijdChallenge is dat mensen zich in dat uur zich met gezonde spieren inzetten voor kinderen die geen gezonde spieren hebben. De opbrengsten van deze nacht gaan naar stichting Spieren voor Spieren. Dit geld wordt onder andere gebruikt voor het onderzoek naar spierziekten.