Herfstactiviteit Griezelen bij De Spitkeet

Publicatie: di 24 oktober 2017 20.36 uur

HARKEMA - Van 24 tot en met 27 oktober ( dus in de herfstvakantie) vinden er bij De Spitkeet weer allerlei leuke activiteiten voor de jeugd plaats. Het begon 's middags om 13.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Het thema van deze week is griezelen. De kinderen mogen hun fantasie dus loslaten op griezelbeesten zoals een spin of een vleermuis, maar ook kunnen ze een spook maken. Behalve deze griezelactiviteiten kunnen ze een speurtocht maken over het grote terrein van De Spitkeet.

Bij deze speurtocht moeten ze zoeken naar voorwerpen waar letters op staan en van deze letters maken ze een woord. In het Skieppehok ontvangen ze een beloning voor hun inspanning. Tenslotte is het mogelijk om met behulp van afbeeldingen op een eierdoos op het terrein natuurlijke voorwerpen te verzamelen.

En dan als klap op de vuurpijl op woensdagavonds vanaf 19.00 uur voor de jeugd van af 10 jaar FRIGHT NIGHT! Vraag jij je ook wel eens af wat er gebeurt op ons park als de deuren en hekken gesloten zijn, durf jij met eigen ogen te zien wie of wat er rondloopt of kruipt na zonsondergang? Kom dan naar onze spannende fright night bij De Spitkeet en neem je ouders mee als ze durven!! De entree is 2 euro inclusief één consumptie.

