Otter doodgereden op de Centrale As

Publicatie: di 24 oktober 2017 19.35 uur

SUMAR - Dinsdag kwam bij het districtshoofd van It Fryske Gea Jan Jelle Jongsma de melding binnen van een doodgereden otter op de Centrale As. De melding was gedaan door de gemeente Tytsjerksteradiel.

Het aangereden beestje lag aan de zijkant van de weg ter hoogte van Sumar. De otter is opgehaald door otterkenner Harry Bosma. Na onderzoek bleek het te gaan om een vrouwtje.