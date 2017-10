Rustige prikkelarme middag op kermis Drachten

Publicatie: di 24 oktober 2017 18.30 uur

DRACHTEN - De jaarlijkse herfstkermis is weer van start gegaan in Drachten. Nieuw dit jaar was de prikkelarme middag. Op dinsdagmiddag draaiden de attracties langzamer, waren er geen felle lampen en was er geen harde muziek.

Deze speciale middag was op verzoek van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Smallingerland. Speciaal voor kinderen en volwassenen die niet goed tegen prikkels kunnen. Helaas gooide het slechte weer roet in het eten en werd de kermis deze middag slecht bezocht.

De kermis staat zoals ieder jaar op het Kyriat Onoplein. Zondag 29 oktober is de laatste dag, daarna vertrekt de kermis weer.

