Containers opengebroken in Drachten

Publicatie: di 24 oktober 2017 18.04 uur

DRACHTEN - Op een bouwterrein aan de Teslalaan in Drachten is dinsdagmorgen in alle vroegte gereedschap gestolen. Er werden meerdere containers opengebroken.

De diefstal vond plaats tussen 00:45 en 7:15. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben.