Buitenlandse verdachte spreekt ineens Nederlands

Publicatie: di 24 oktober 2017 16.20 uur

LEEUWARDEN - Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft de 18-jarige verdachte die dinsdag bij de Leeuwarder rechtbank terechtstond een redelijk indrukwekkend strafblad opgebouwd. Hij is nog niet eens zo lang in Nederland, hij is afkomstig uit de Gazastrook, maar hij heeft al wel veroordelingen voor poging zware mishandeling, poging tot afpersing en medeplegen van poging tot doodslag achter zijn naam staan. En hij heeft al een veroordeling van negen maanden jeugddetentie gehad.

Russische roebels

Dinsdag stond hij terecht omdat hij wordt verdacht van een reeks autokraken, heling en inbraken, begin juli gepleegd in Drachten. Van die inbraken zijn vrij specifieke items teruggevonden in de woning aan de Melkkelder in Drachten, waar de verdachte destijds verbleef. De politie vond onder andere Russische roebels die bij een woninginbraak waren buitgemaakt. Van die inbraak werd de complete buit teruggevonden in de woning.

Tolk

Ook spullen die van andere inbraken afkomstig waren, lagen in de woning. Toch bleef de verdachte hardnekkig ontkennen, ondanks het feit dat hij bij de politie een deels bekennende verklaring had afgelegd. Volgens hem had de politie antwoorden genoteerd die hij helemaal niet had gegeven. Ook zou hij tot drie keer toe om een tolk hebben gevraagd, maar die niet hebben gekregen. Ook op de zitting stond een tolk de verdachte bij.

Nederlands antwoord

Hij sprak en antwoordde de hele zitting in het Egyptisch-Arabisch, tot hij tot ieders verbazing op een vraag van rechtbankvoorzitter Bert Dölle ineens minutenlang in goed Nederlands antwoord gaf. Daaruit concludeerde officier van justitie Roelof de Graaf dat hij de verhoren bij de politie goed heeft kunnen volgen. De Graaf had zeven zogeheten ad info-feiten -het ging om diefstallen, inbraken en drugsbezit- op de dagvaarding gezet.

Tegen beter weten in

Dat soort feiten worden niet uitgebreid beschreven, maar als ze worden bekend zullen ze bij de straf meegenomen worden en zal de verdachte er niet opnieuw voor vervolgd worden. Ook die feiten werden ontkend. De officier beloofde de verdachte dat hij hem alsnog voor die feiten zal vervolgen. De jongen ontkende volgens De Graaf 'tegen beter weten in', hij eiste negen maanden cel. Een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van 18 dagen zou de verdachte ook uit moet zitten. De verdachte zit gedetineerd in Ter Apel, hij is illegaal in Nederland. Hij zal ter zijner tijd het land uitgezet worden.

Uitspraak over twee weken.