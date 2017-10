Staalbouwer officieel failliet; overname reëel

Publicatie: di 24 oktober 2017 15.30 uur

BURGUM - BSB Staalbouw uit Sumar is officieel failliet verklaard. Directeur Jan Pesie heeft het faillissement maandagmiddag aangevraagd. Het personeel, circa tachtig medewerker, wordt ontslag aangezegd. ,,Toch is een overname in het geval van BSB zeer reëel”, legt curator Wouter Cnossen uit.

Hij stond maandagmiddag het personeel toe. ,,Dat ontving het nieuws gelaten. Men was natuurlijk al op de hoogte van de problemen. Het faillissement overviel de werknemers niet”, blikt Cnossen terug. Vorige week werd al bekend dat BSB Staalbouw in financieel zwaar weer zat. Er werd surseance van betaling aangevraagd en de projecten kwamen stil te liggen.

Feitelijke oorzaak van het faillissement is een dodelijk ongeval met een duiker in het Gelderse Driel geweest. BSB Staalbouw werkte daar met andere partijen aan de realisatie van een tijdelijke waterkering in de Nederrijn. De duiker verrichtte, vanwege het ontdekken van vijfduizend kilo grind, werkzaamheden onder water. Hij kwam daarbij noodlottig om het leven. Het werk werd door de Arbeidsinspectie drie weken stilgelegd. Een kostenpost van ongeveer anderhalf miljoen euro. ,,BSB Staalbouw heeft onvoldoende middelen om zo'n klap op te vangen. Voor de bank aanleiding om de kritiekkraan dicht te draaien.”

Cnossen benadrukt dat er het ongeval met het vallende brugdek in Alphen aan den Rijn niets met het faillissement te maken heeft. Dat is namelijk verzekeringstechnisch afgehandeld. De totale schuld van BSB Staalbouw bij crediteuren is circa 5,5 miljoen euro. ,,Daar komt nog een bankschuld van al gauw een miljoen euro overheen.”

De projecten waar de staalbouwer uit Sumar momenteel mee bezig was, liggen stil. Per project wordt bekeken of het kan worden afgemaakt. Daar worden met de opdrachtgevers afspraken over gemaakt. Naar verwachting zal dit voor een deel van het personeel maximaal zes weken werk geven. Daarna wordt hun ontslag aangezegd. ,,We zijn op dit moment de projecten, de activa en mogelijke overnamekandidaten aan het inventariseren. Er zijn meerdere gegadigden. Het bedrijf is ook veel te mooi om verloren te laten gaan.”