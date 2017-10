Wethouder Achtkarspelen gaat vloggen

Publicatie: di 24 oktober 2017 14.48 uur

BUITENPOST - Wethouder Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen wil zijn werkzame leven delen met de inwoners van de gemeente. De jongste wethouder van Friesland krijgt vaak de vraag wat hij nou eigenlijk doet. "De vragen lopen uiteen van ben je veel aan het vergaderen, zit je een hele dag in het gemeentehuis of knip je alleen maar lintjes door. Maar ook opmerkingen en vragen over zware besluiten die je soms moet nemen."

Wat de wethouder betreft logische vragen want voordat hij in de politiek kwam had hij daar ook geen idee van. Om antwoord te geven op al deze vragen wil Spoelstra de inwoners wekelijks meenemen in een kleine vlog. Hiermee laat hij de inwoners zien wat een wethouder doet. "Ik wil me zelf geen vlogger noemen, maar op deze manier geef ik een kijkje in de keuken."

Alle activiteiten van een wethouder zullen in de wekelijkse vlogs voorbij komen. Dat varieert van een openingshandeling tot aan een raadsvergadering en alles daar tussenin. "Uiteraard mogen de mensen mij ook een suggestie geven." De filmpjes van de wethouder zijn te zien op zijn YouTube account.

De eerste vlog is te bekijken op https://youtu.be/As1zlvr9hXA