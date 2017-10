Weigerende drankrijder is rijbewijs en auto kwijt

Publicatie: di 24 oktober 2017 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 41-jarige inwoner van Surhuisterveen sneed zichzelf lelijk in de vingers, door in maart vorig jaar en eind juni van dit jaar in de auto te stappen terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Daar kwam nog bij dat de Feanster de laatste keer teveel had gedronken. In maart 2016 had hij een blaastest geweigerd. Als klap op de vuurpijl reed de man ook nog in een onverzekerde auto.

Onverzekerde auto

En hij liep nog in een proeftijd: op 17 december 2015 had de rechter hem al eens een voorwaardelijke boete van 1100 euro opgelegd, ook voor dronken rijden. De rechter hield er toen rekening mee dat de Feanster veel kosten bij het CBR moest maken. Een paar maanden later werd hij weer aangehouden en weigerde hij te blazen. Hij was behoorlijk onverantwoordelijk bezig geweest, vond politierechter Klaas Bunk, door met drank op in een onverzekerde auto te rijden.

Verkeerszaken

'U neemt enorme risico's', stelde de rechter. De Feanster heeft een strafblad van elf pagina's. 'Met veel verkeerszaken', wist Bunk. De man zei dat hij na een echtscheiding in een slechte periode van zijn leven zat. 'Het gaat nu beter, ik heb nu rust gevonden', zei hij. Omdat hij binnen vijf jaar na een veroordeling opnieuw is veroordeeld voor een alcoholdelict, is zijn rijbewijs definitief ongeldig verklaard.

Geldig rijbewijs

Als hij ooit weer in een auto wil rijden, dan zal hij opnieuw moeten gaan lessen. Officier van justitie Shalindra Dekker nam het de Feanster kwalijk dat hij elke keer weer de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Zij eiste voor het rijden zonder geldig rijbewijs een boete van 550 euro. Voor de andere feiten eiste Dekker een werkstraf van 140 uur en vier weken voorwaardelijke werkstraf.

Hoger beroep

De rechter deed het iets anders: omdat de Feanster schulden heeft, zette Bunk de boete om in een werkstraf van 20 uur. De 140 uur en de vier weken voorwaardelijk bleven staan, de 1100 euro voorwaardelijk zette de rechter om in een werkstraf van 40 uur. De auto waar de Feanster in juni in reed, werd verbeurd verklaard. Meteen na de zitting tekende de man hoger beroep aan bij de balie van de Leeuwarder rechtbank.