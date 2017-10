Lichtpuntloods zaterdag 28 oktober hele dag open!

Publicatie: di 24 oktober 2017 11.30 uur

KOLLUMERZWAAG - "Bij Lichtpunt komen enorm veel goederen binnen, daarom zijn we vanaf heden iedere laatste zaterdag van de maand de hele dag open!" Per keer houdt een afdeling een spectaculaire uitverkoop! Deze zaterdag op alle schilderijen, klokken en textiel (geldt niet voor kleding) 50% korting op de toch al super lage prijzen!

Vorig jaar is de Lichtpuntloods fors uitgebreid met een nieuwe loods, waardoor het totale vloeroppervlak nu ruim 4.300 m2 beslaat. We zijn daarmee de grootste kringloopwinkel van Noord-Nederland. Met 14 afdelingen heeft de Lichtpuntloods een zeer ruim assortiment, u kunt het zo gek niet bedenken of u vindt het er.

De opbrengsten uit de Lichtpuntloods komen geheel ten goede aan de Opvangboerderij van Lichtpunt, eveneens gevestigd in Kollumerzwaag. Hier worden mensen opgevangen die tussen wal en schip zijn geraakt, vaak als gevolg van psychosociale problemen.

Mis het niet en kom zaterdag 28 oktober naar Kollumerzwaag. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht, er zijn patat, snacks en drankjes verkrijgbaar.

Openingstijden deze dag: 10.00 – 16.00 uur. De Lichtpuntloods is gevestigd aan de Harm Smidswei 6 in Kollumerzwaag.

Voor verdere informatie: www.lichtpuntloods.nl