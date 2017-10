Dokkumse (33) belde ex soms 50 keer per dag

Publicatie: ma 23 oktober 2017 13.00 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige Dokkumse kon het niet verkroppen dat haar vriendin in het najaar van 2016 een eind aan de relatie maakte. De vrouw belde haar ex soms 50 keer per dag, stuurde tientallen Whatsapp-berichten en schold haar uit op Facebook. Maandag moest ze voor de rechter verschijnen. Op verzoek van de politie hield het slachtoffer een logboek bij van de benaderingspogingen van de Dokkumse.

De agent die de telefoon van de ex bekeek, telde ruim 1000 screenshots met -onbeantwoorde- telefoontjes en Whatsapp-berichten. Een te groot aantal om gedetailleerd door te nemen, concludeerde de agent. De Dokkumse gaf toe dat ze haar ex terug wilde. 'Dat is niet gelukt', zei de vrouw.

De reclassering typeerde haar als 'kwetsbaar'. Daar hield de rechter rekening mee bij het bepalen van de straf. Hij veroordeelde de Dokkumse tot een boete van 250 uur en een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur met een proeftijd van twee jaar.