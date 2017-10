Akkoord voor nieuwe windmolen bij Hantum

Publicatie: ma 23 oktober 2017 10.18 uur

HANTUM - Het college van Dongeradeel is akkoord gegaan met het vernieuwen van een windmolen aan de Brantgumerwei 5 te Hantum. Alleen wethouder Pytsje De Graaf nam een minderheidsstandpunt in en was tegen het besluit. De welstandscommissie van Hûs en Hiem gaf over de windmolen een negatief welstandsadvies af, omdat van de commissie de wiek niet langer mag zijn dan 2/3 van de masthoogte. Dat advies werd door de burgemeester en andere wethouders niet overgenomen.

35 meter hoog

Hantum Exploitatie B.V. vroeg de omgevingsvergunning aan. De aangevraagde windturbine heeft een ashoogte van 34,50 meter.

De commissie Hûs en Hiem is het daar niet mee eens. "De commissie is van mening dat met betrekking tot de verhouding tussen wieklengte en masthoogte in de objectcriteria een harde grens is gesteld dat de wiek niet langer is 2/3 van de masthoogte. Anders wordt de rotor te topzwaar in het beeld", schrijft de commissie. Het college van B&W gaat wel akkoord. "Omdat de aanvrager is gebonden aan de maten qua masthoogte van het bestemmingsplan, zijn de wieken langer om een rendabele windturbine te kunnen produceren", vindt het college van Dongeradeel. De windturbine mag niet hoger vanwege provinciaal beleid, anders waren de verhoudingen tussen masthoogte en wieklengte ook beter geweest.

Meer windmolens vervangen

In de gemeente Dongeradeel worden meer windmolens vervangen. Op 23 februari 2016 besloot het college om medewerking te verlenen aan het vervangen van de windturbine aan de Nesserwei 11-A te Ternaard. Deze aanvraag maakte onderdeel uit van een pilot. Toen is besloten dat na instemming van het college op termijn ook de andere windturbines mogen worden vervangen, omdat deze al 25 jaar oud zijn en dringend aan vervanging toe zijn. Het gaat om in totaal 16 windturbines, waarvan 8 in aanmerking komen om te worden vervangen.