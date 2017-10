Spijkerpakkenband op weg naar Kampioensdivisie

Publicatie: zo 22 oktober 2017 14.08 uur

GORREDIJK - Op 27 en 28 oktober worden in TivoliVredenburg in Utrecht de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) gehouden. Een bijzondere editie dit jaar, want voor het eerst sinds veertien jaar is er weer eens een band die promoveert naar de hoogst haalbare afdeling: de Kampioensdivisie. Deze band is niemand minder dan De Spijkerpakkenband uit Opsterland.

Het fanatieke muziekgezelschap dat iedere vrijdagavond repeteert in Gorredijk onder leiding van Erik Janssen is hiermee één van de tien brassbands op het allerhoogste niveau. De brassband die in 1989 begon als jeugdorkest onder leiding van mede-oprichter Sijtze van der Hoek sprak in de beginjaren al de ambitie uit om ooit uit te komen in de Kampioensdivisie. Met deze promotie is deze ambitie dus waargemaakt.

“Fantastisch dat we dit meemaken”, zegt voorzitter Thies Nicolaï, die zelf ruim 20 jaar lid is van De Spijkerpakkenband. “In 1996 vierden we ons allereerste kampioenschap op de NBK, in de vierde divisie. Langzaamaan en onder leiding van verschillende dirigenten zijn de ‘Spikers’ doorgegroeid. Vorig jaar wonnen we voor de vierde keer het kampioenschap in eerste divisie, het op één na hoogste niveau. Op basis van de goede resultaten van de afgelopen jaren, kregen we het recht om te promoveren naar de Kampioensdivisie. De stap waarnaar we eigenlijk al zo lang hadden uitgekeken, deze lang gekoesterde droom wordt eindelijk waargemaakt. We vinden het natuurlijk berespannend, we hebben er vooral heel veel zin in!”

De Kampioensdivisie vormt traditioneel het hoogtepunt van de Nederlandse Brassbandkampioenschappen. Het evenement wordt dan ook afgesloten met de optredens van de tien brassbands uit deze divisie op 28 oktober.