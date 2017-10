Opleiding Allround Nagelstyling in Twijzelerheide

Publicatie: zo 22 oktober 2017 14.00 uur

TWIJZELERHEIDE - Www.goedkopenagelgroothandel.nl is een in Twijzelerheide gevestigde webshop die alles verkoopt op het gebied van (kunst)nagel-, pedicure- en kappersproducten. Voorheen was het bedrijf gevestigd in Twijzel (Studio NGLS).

Vanaf januari 2018 bieden zij de mogelijkheid om hier de opleiding nagelstyling te komen volgen. Voorheen gaf eigenaresse Miranda Leijstra deze opleiding maar zij zal deze functie overdragen aan Tiny de Boer uit Joure. Tiny is reeds 20 jaar werkzaam in de nagelbranche en heeft diverse educator titels op haar naam staan. Zowel nationaal als internationaal.

Maandag 30 oktober zal er onder het genot van een hapje en een drankje een informatieavond over deze opleiding worden gehouden. Daarnaast zijn er diverse demonstraties. Er is inloop tussen 19.00 - 21.00 uur Ben je reeds nagelstyliste? Dan ben je ook van harte welkom. Deze avond worden ook de workshops bekendgemaakt voor de pro’s!

Alvast een paar belangrijke mededelingen:

- Bij opgave voor 1 december kost de opleiding slechts € 1799,00 excl. btw inclusief alle materialen

(zeer uitgebreid pakket)

- Betaling in termijnen is mogelijk

Interesse in de producten van www.goedkopenagelgroothandel.nl, maar wil je graag zelf even komen kijken? De webshop biedt de mogelijkheid om iedere maandag- en woensdagochtend tussen 10.00 - 12.00 uur langs te komen. Alle prijzen van de producten zijn te vinden op de website.

www.goedkopenagelgroothandel.nl

De String 1

9287 MA Twijzelerheide

Vragen? Mail naar miranda@goedkopenagelgroothandel.nl

Of bel 06-10027265

