OBS â€™t Holdersnest wint WÃ¢ldpykbokaal

OBS ’t Holdersnest wint Wâldpykbokaal

Publicatie: za 21 oktober 2017 12.35 uur

DRACHTEN - In Brede School de Wiken in Drachten streden vrijdag 120 leerlingen de ‘Strijd om de Wâldpykbokaal’. De deelnemers kwamen van scholen uit Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Smallingerland. Na een spannende middag ging uiteindelijk OBS ’t Holdersnest uit Harkema er met de prijs vandoor.

Onder leiding van presentator Raynaud Ritsma werden de kinderen samen met hun wethouder getest op kennis, vaardigheid en creativiteit. Dit gebeurde door middel van een quiz, een lied en een zaagwedstrijd. De strenge maar rechtvaardige jury met o.a. Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie Fryslân, bewaakte de eerlijke strijd.

‘Wâldpikenfel’

De Wâldpykbokaal staat symbool voor trots zijn op je landschap. Wâldpiken zijn mensen die hun eigen problemen oplossen dan dat is precies wat de leerlingen tijdens de wedstrijd hebben laten zien. Deelnemende scholen waren OBS ’t Holdersnest uit Achtkarspelen, CBS de Wel uit Dantumadiel, PCBO het Mozaïek uit Smallingerland en CBS de Stapstien uit Kollumerland. Tijdens de uitvoerig van het lied door de school uit Achtkarspelen kreeg Albert van der Ploeg (voorzitter vereniging Noardlike Fryske Wâlden) ‘Wâldpikenfel’. Het zelfgeschreven lied door meester Oostra zorgde er voor dat de groep van Achtkarspelen met één punt verschil won van de school uit Dantumadiel.

De ‘Striid om de Wâldpykbokaal’ is onderdeel van het jeugdeducatie project ‘Takomst foar in Unyk Lânskip’. Het project is een initiatief van de samenwerkende partijen vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Landschapsbeheer Friesland, Natuur- en Milieucentrum De Naturij, Pingo & Pet en De Klyster. Financiers zijn de provincie Fryslân, NAM, Rabobank Drachten Friesland Oost, Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Smallingerland, Achtkarspelen en Kollumerland c.a.