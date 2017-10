Tytsjerksteradiel loopt voorop in resultaatsturing

Publicatie: vr 20 oktober 2017 20.00 uur

BURGUM - Een interessant punt op de agenda van de raadsvergadering van donderdagavond was wat je een tussentijdse stand van zaken zou kunnen noemen aangaande de WMO en de daarbij behaalde resultaten. Daartoe waren mevr. Stigter van Lysias (het uitvoerende bureau van deze scan) en mevr. Ruiter (voorzitter van de Rekenkamer Commissie) naar Burgum gekomen om de resultaten van hun onderzoek te presenteren. Het was een uitgebreid verslag en de presentatie nam dan ook logischerwijze de nodige tijd. Mevr. Stigter maakte aan de hand van een aantal punten duidelijk waarnaar gekeken was en wat daarvan de uitkomsten waren. Zij constateerde dat in Tytsjerksteradiel de dorpenteams een belangrijke rol spelen en dat de gemeente daarbij uitgaat van een regisseursmodel. De dorpenteams werken nog niet integraal en er is veel vertrouwen in de onafhankelijke projectmanager van de dorpenteams. Genoemd werd ook de afstemming van de dorpenteams met de wijkverpleegkundigen. Als aandachtspunt noemde mevr. Stigter de onafhankelijk cliëntondersteuning: medewerkers van de dorpenteams noemen zichzelf cliëntondersteuners. En: maar een kwart van de cliënten is bekend met die onafhankelijke ondersteuner.

“Tytsjerksteradiel loopt voorop op het gebied van resultaatsturen”, aldus mevr. Stigter, “de beleidsdoelen zijn vertaald in uitvoering, de AWBZ systematiek is losgelaten, de gemeente kent twee types maatwerkvoorzieningen: zelfstandig leven en maatschappelijke deelname. Het bieden van hulp en ondersteuning op basis van resultaten is voor aanbieders nog nieuw en de contractsturing is nog beperkt ingericht op resultaatsturing.” Dat waren slechts een paar van de opmerkingen, mevr. Ruiter kwam daarna met de aanbevelingen. Een greep daaruit: sturen op inhoudelijke kwaliteitscriteria, klanttevredenheid en maatschappelijke resultaten en effecten. Periodiek inzicht krijgen in onderliggende cijfers met betrekking tot ontwikkelingen in het sociaal domein. En: nader onderzoek naar de ervaringen van inwoners en cliënten. Met andere woorden: Tytsjerksteradiel doet het goed op dit terrein, maar er zijn nog voldoende zaken die aandacht verdienen.

Er werd naar aanleiding van een notitie van de Provincie gesproken over preventie. Gelbrig Hoekstra (CDA) zei blij te zijn met de integrale aanpak, maar: “Wy misse wol de rol fan de rie.” Haar voorstel was om preventie mee te nemen in de discussie over het sociaal domein. Freddy de Haan (FNP) vroeg naar aanleiding van het gebruikte begrip in de notitie, wat nu precies een ’sterke mienskip’ is. Jantsje van der Veen (CU): “It giet derom wat minsken erfare, dizze notysje is helder en dúdlik.” Saskia van der Werf (PvdA) sprak van een ‘heldere visie’. Lolkje Efdé (VVD) was positief over de notitie, maar: “It is wol in gigantyske opsomming, is it net te breed, soe it net wat mear ‘vraaggestuurd’ moatte. En mei dy bemoeienis moatte wy foarsichtich wêze, wy moatte net efter de foardoar komme.” Hessel Bouma zag niets in het idee van ‘dat kopke boppe elts riedsfoarstel’. Wethouder Doeke Fokkema wilde de zaak nog weleens een keer overdenken. En over die ‘sterke mienskip’: “Wy kinne wol tefreden wêze tink ik. In sterke mienskip is dat sa min mogelik minsken bûten de boat falle.”

Ook op de agenda stond het punt van het tijdig betalen van rekeningen door de gemeente. Henk Siegers (CDA): “Op tijd betalen zou de norm moeten zijn, de gemeente heeft wat dat betreft een voorbeeldfunctie”, vond hij. Hij refereerde aan een enquête onder de gemeenten waar het betalingsnormen betreft. “Daaruit komt een ontluisterend beeld naar voren waar het deze gemeente betreft. Wij staan op een lage plaats, er zijn maar 23 gemeenten die het nog slechter doen. Wij zijn nota bene een ondernemers-vriendelijke gemeente, wij zouden bij de top tien moeten willen horen. Binnen tien dagen betalen, dat lijkt mij een norm om naar te streven.” Nynke Koopmans vond dat wel wat heel snel. Wethouder Geerling Schippers stelde gekscherend voor ‘dat ik dan sels mar it chequeboek lûke moat’. Maar: “Wy kinne net fan de flier op ‘e souder, mar wy binne drok dwaande mei in ferbettertrajekt. De noarm is de grins, eins moatte wy dêr ûnder sitte, mar lit dúdlik wêze dat it no net goed is.”