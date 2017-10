Zes boetes bij verkeerscontroles in de regio

SURHUISTERVEEN - De politie heeft donderdag controles uitgevoerd in Surhuisterveen en Sumar. Dit gebeurde door middel van ANPR-controles (nummerbord detectie) en verkeerscontroles.

In totaal werden er bij de ANPR-controles 11 voertuigen gecontroleerd en bij de verkeerscontroles 186 voertuigen. Voor diverse overtredingen werden in Surhuisterveen vijf boetes uitgeschreven en in Sumar slechts één.