Kroegbaas vrijgesproken van mishandelen broers

Publicatie: vr 20 oktober 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 36-jarige kroegbaas uit Grou is vrijdag door politierechter Chris Beuker vrijgesproken van mishandeling. De kroegbaas stond terecht omdat hij op 25 oktober 2015 twee broers mishandeld zou hebben. De verdachte ontkende. Er was die avond gedoe geweest tussen twee groepen jongeren. In de rokersruimte van het café zou een van de aanwezigen een vrouw bij de keel hebben gegrepen en hebben geslagen.

De beveiliger greep in en even later zouden ook de kroegbaas en een barkeeper zich ermee hebben bemoeid. De kroegbaas werd verweten dat hij een van de broers in een nekklem had gepakt, vervolgens naar buiten had gewerkt en een klap tegen het hoofd had gegeven. De andere broer zou hij bij de keel hebben gegrepen. Wat dat laatste betrof was de rechter er snel uit: behalve het slachtoffer had niemand daarover verklaard. De Grouster werd vrijgesproken.

Dat gebeurde ook in de andere zaak: er zaten verklaringen in het dossier van mensen die hadden gezien dat de kroegbaas een van de broers in een nekklem had gepakt en had geslagen. Maar er waren ook verklaringen, waaronder die van de verdachte zelf, dat er in feite nauwelijks iets was gebeurd en dat de man het slachtoffer alleen had vastgepakt. De portier had op zijn beurt verklaard dat hij een van de broers in de nekklem had genomen. 'De verklaringen lopen te ver uiteen', concludeerde de rechter.

De Grouster werd ook op dit punt vrijgesproken. Dat had consequenties voor de door de broers ingediende schadeclaims. De claims logen er niet om: de broers hebben beide gehoorapparaten. Die zouden door de mishandeling beschadigd of onbruikbaar zijn geraakt. Een van de broers zou bovendien als gevolg van de mishandeling blijvende gehoorschade hebben opgelopen. Beide schadeclaims, respectievelijk 2856 en 1147 euro, werden vanwege de vrijspraak niet-ontvankelijk verklaard.