Beleidsplan Smallingerland 2018-2021 positief

Publicatie: vr 20 oktober 2017 12.45 uur

DRACHTEN - Het college van b en w van Smallingerland heeft haar laatste beleidsplan met daarin de begroting tot 2021 naar de gemeenteraad gestuurd. De begroting sluit positief met € 2,2 miljoen structurele ruimte.

Tekorten sociaal domein teruggedrongen

In het vorige beleidsplan stond een taakstelling van € 5,6 miljoen in het sociaal domein. Dan gaat het om de toegang tot zorg, jeugdzorg, inkomensvoorzieningen en investeringen om mensen te helpen mee te kunnen doen. Mede dankzij een hogere bijdrage van het Rijk om tekorten in de uitvoering van deze taken terug te dringen, ligt er nu nog een opgave van € 2,3 miljoen. Dat is een stukken beter vooruitzicht dan vorig jaar. Het college heeft er vertrouwen in dat een nieuw gemeentebestuur deze resterende taakstelling verantwoord kan invullen. Het college geeft een begroting met structurele financiële ruimte mee.

Structurele terugkerende uitgaven

In dit beleidsplan staan een aantal nieuwe jaarlijks terugkerende uitgaven:

- Alfahulp wordt afgeschaft. De gemeenteraad heeft dat bepaald via een motie die vorig jaar november werd aangenomen. Dat betekent dat huishoudelijke hulp alleen nog kan worden aangeboden via een zorgaanbieder. Dat kost de gemeente elk jaar € 1,1 miljoen meer.

- De lokale inkoop voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kent nu een vast aantal aanbieders. Dat verandert: in de nieuwe aanbesteding willen we de beperkingen in aanbieders opheffen. Dat betekent dat er meer aanbieders komen en dat er dus meer keus is. Dat gaat elk jaar dan ook meer kosten: + € 700.000

- We hebben plannen voor een nieuw zwembad. De raad heeft eerder dit jaar de ambities van het college om een optimale variant te willen realiseren ondersteund. Daar horen dan ook jaarlijks extra lasten bij om het nieuwe zwembad (als het eenmaal gerealiseerd is) ook in stand te houden. Dat kost jaarlijks € 386.000

- Voor onderwijshuisvesting investeren we tot en met 2021 ruim € 26,2 miljoen. Volgend jaar gaan we aan slag met de vernieuwing van de Leister Igge in Opeinde. Ontwikkelingen in Oudega en Drachtstercompagnie worden voorbereid. Later in de planperiode zijn in Drachten onder meer de locaties in het speciaal onderwijs De Zwaai, Heechhôf/Sjalom en de Skelp op de rol. Om deze investeringen te kunnen doen, is een extra structureel bedrag van jaarlijks € 600.000 nodig.

- Er is een toeristisch informatiepunt ingericht aan het Museumplein in Drachten. Om deze voorziening te houden en verder te ontwikkelen is elk jaar € 50.000 nodig.

- Om de duurzaamheidsambities voor de korte en de langere termijn in te kunnen vullen, heeft de gemeente elk jaar € 200.000 beschikbaar.

- De nieuwbouw van sporthal de Drait brengt, net als het nieuw te bouwen zwembad, jaarlijks lasten met zich mee. Die zijn begroot op € 137.000

Eenmalige uitgaven

Naast bedragen die de gemeente elk jaar opnieuw uitgeeft, is er ook geld dat eenmalig wordt ingezet:

- Er gaat tot en met 2021 ruim € 1 miljoen naar de vervanging van kunstgras voetbalvelden, een kunstgras korfbalveld en de vervanging van de atletiekbaan. In 2018 is de renovatie van het korfbalveld in De Veenhoop aan de beurt. Dat kost (binnen de reservering van € 1 miljoen, € 90.000)

- Er is € 1 miljoen beschikbaar om de ontwikkelingen in Oudega bij de omgeving van de zuivelfabriek en de haven te kunnen bevorderen en te stimuleren.

- Ons aandeel in de samenwerking met de provincie om de plannen voor de oostelijke poort naar de Friese Meren (het waterfront) vorm te geven is in deze planperiode € 5 miljoen éénmalig.

- Het Waterplan behelst voor de komende jaren met name het oplossen van wateroverlast in het westen van de wijk De Trisken en het vergroenen van het centrum om de afvoer van regenwater te vertragen en zo de druk op het oppervlaktewater en gemalen te verminderen. Ook het ontsluiten van natuurgebieden rondom Drachten en de dorpen en het verbeteren van de waterhuishouding in die gebieden hoort bij de speerpunten in de komende tijd. Daarvoor is éénmalig € 785.000 gereserveerd.

- De gemeenteraad heeft ingestemd met het uitgeven € 1 per inwoner ten behoeve van de marketing en promotie van Leeuwarden-Fryslân 2018 in onze gemeente.

Lasten voor de burger

In 2018 gaan OZB en afvalstoffenheffing alleen trendmatig omhoog met 1,32%. De rioolheffing blijft voor eigenaren gelijk: € 182 per jaar. De rioolheffing voor gebruikers gaat met € 1 omlaag naar € 94 per jaar.

Behandeling door de gemeenteraad

Het beleidsplan staat op 31 oktober aanstaande op de agenda van de Ronde Tafel. De raad laat zich dan door diverse belanghebbenden en belangstellenden informeren over hun kijk op de speerpunten in het beleid. Als inwoners daarover mee willen praten, dan kan dat door zich vooraf te melden via griffie@smallingerland.nl

Het beleidsplan wordt door de gemeenteraad besproken in Het Debat van 7 november aanstaande. De vergadering begint dan om 14.00 uur.