Communicatie is het biedwoord bij raadsvragen

Publicatie: vr 20 oktober 2017 11.24 uur

BURGUM - Echt heikele punten kwamen niet aan de orde donderdagavond in de reguliere raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel, maar toch duurde de vergadering al met al meer dan vier uur. Dat is erg lang, niet alleen voor de raadsleden die er merendeels al een hele werkdag op hadden zitten, maar ook voor de gasten op de tribune. Waaronder een paar studenten, die wel eens wilden meemaken hoe het er in zo’n raadsvergadering aan toe gaat. Ze hielden het niet vol tot aan het einde en dat was voorstelbaar. Als je passief, want je mag niet deelnemen aan het debat uiteraard, naar zo’n lange vergadering moet luisteren, dan valt dat niet mee. Niet als je twintiger bent, maar ook niet als ‘wat oudere toehoorder’.

Je kunt dan concluderen dat er te lang vergaderd wordt, maar het heeft ook te maken met de lange agenda. Daar stond deze keer bijvoorbeeld het rapport van de Rekenkamer op, zeg maar de periodieke doorlichting van de organisatie op het gebied van resultaten die zijn behaald. Daartoe waren mevr. Helen Stigter van Lysias, het uitvoerende bureau en mevr. Ruiter, voorzitter van de Rekenkamer Commissie aanwezig. Het was een prima verhaal wat de beide dames hielden, uitstekend onderbouwd en met de nadruk op de feiten die ertoe doen. Niks mis mee, maar de vraag bleef achteraf toch hangen of je zo’n lang verhaal, want dat was het, er was immers iets te vertellen, wel in een reguliere raadsvergadering moet inpassen.

Nu kwamen er toch een aantal misschien wel belangrijke zaken een beetje in de knel, college en raad kregen steeds meer last van haast. Op een gegeven moment noopte dat burgemeester Jeroen Gebben tot het stellen van de vraag: “Gaan we door of komen we volgende week terug.” Daar was, niet verwonderlijk, de raad heel snel uit: “Doorgaan.” En aldus geschiedde.

Zoals gebruikelijk begon de vergadering met het ‘vragenhalfuurtje’. Ook dat duurde iets langer, er waren vragen bij die discussie opriepen. Het is eigenlijk de klassieke rondvraag, maar dan niet aan het einde, maar aan het begin. Dat format voldoet wel, al is het qua tijd natuurlijk onvoorspelbaar. Zoals wel vaker opende Nynke Koopmans (VVD) de debatten met een vraag over ‘de tweede tankautospuit van de brandweer’, een item waar de laatste weken van alles over te doen is. Het gaat erom of elke gemeente zo’n tweede wagen kan houden, of dat strikt noodzakelijk is. De branden van de laatste tijd hebben aangetoond dat dat misschien toch wel het beste is. Mevr. Koopmans haalde in haar betoog een artikel uit de LC aan: “Sechstich man en gjin wetter. De fraach is: wol de burgemeester dit nochris oan de oarder stelle.”

Jeroen Gebben meldde vervolgens dat vandaag (donderdag dus) er een lang gesprek over dit onderwerp was geweest: “De dekking moat ferbetterje, it nije plan 2.0 giet út fan solidariteit en dat betsjut minder auto’s en in bettere dekking.” Hij kwam ook nog even terug op het gerucht dat er bij de brand in sporthal Westermar gebrek aan water zou zijn geweest: “In ûnsinferhaal, mar: sokke plakken binne der wól en dus moatte wy dêr oandacht foar ha.” Nynke Koopmans: “Dus: de finger oan ‘e pols hâlde.”

Thorwald van der Tooren (VVD) vroeg aandacht voor de onduidelijke bebording rondom de Centrale As. Burgemeester Jeroen Gebben: “Als u suggesties heeft?” Van der Tooren: “In gesprek gaan met de winkeliers lijkt mij een goede suggestie.”

Jantsje van der Veen (CU) wees op de gevaren van het sluipverkeer door Jistrum in verband met werkzaamheden: “Is Tytsjerksteradiel dêryn kend”, wilde zij weten. Wethouder Ellen Bruins Slot: “Wij zijn op de hoogte, maar het is zo klaar als een klontje dat het gevaar oplevert. We hebben al betonblokken geplaats en er komen nog smiley’s waarbij mensen wordt gewezen op hun actuele snelheid en de politie is gevraagd om opvallend aanwezig te zijn.”

Binne de Vries (FNP) vroeg zich of het verplicht maken van afspraken voor contacten met de gemeente wel past in het klantvriendelijkheidsstreven van Tytsjerksteradiel: “Gjin ôfspraak? Dan gjin tiid. Is der info oer west foar de boargers en wat dogge wy mei spoedoanfragen?” Burgemeester Gebben: “Wy hawwe it leaver mei ôfspraak. Oant no ta hawwe wy noch gjin minsken sjoen dy’t lulk fuortrûn binne. Wat ta irritaasje liede kin, binne just dy lange wachttiden. En ja, wy hawwe it wól kommuniseard.” Henk Siegers (CDA) vroeg of er een evaluatie komt: “Krijgt de raad nog een mogelijkheid om er wat van te zeggen, alles is al zo afstandelijk. Willen wij wel zo’n gemeente zijn?”, vroeg hij zich af.

Brigitta Scheepsma kwam nog eens terug op haar vraag over het tunneltje in de Zomerweg onder de Centrale As door: “Ik snap het echt niet meer. Mijn vraag is: wanneer is het nu op orde?” Wethouder Ellen Bruins Slot: ”De ingangsdatum is nog niet bekend, maar de borden zijn besteld.” Maar mevr. Scheepsma was nog niet tevreden. De wethouder opnieuw: “Het is nog onduidelijk, maar we nemen uw ideeën mee.”

Ook Lolkje Efdé had een verkeersgerelateerde vraag en die ging over het herbestraten van de Nieuwe Straatweg in Gytsjerk. Zij vond dat de communicatie daarover had gefaald, zij sprak van ‘oer de balke smiten fan gemeinskipsjild’. “Der is noch gjin oerlis west, wat docht de gemeente?” Wethouder Bruins Slot vond dat ze daar een punt had. ”Er had eerder gecommuniceerd moeten worden, dat is duidelijk. Dat het zes weken gaat duren heeft te maken met het arbeidsintensieve werk van zo’n herbestrating.”

De laatste vraag was van Gelbrig Hoekstra (CDA) die nogmaals wees op de situatie bij De Wrâldpoarte onder Garyp: “De gemeente soe kontakt opnimme. En ek oer it carpoolplak. Wat docht de gemeente?” Ellen Bruins Slot: “Er is wel degelijk contact geweest. Wij vinden het vervelend dat het beeld ontstaat dat wij achterover leunen en niks doen. Kort gezegd: er wordt aan gewerkt.”