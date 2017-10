Kabelnoord moet flink geld lenen voor glasvezel

DOKKUM - Kabelmaatschappij Kabelnoord moet flink geld lenen om in de buitengebieden in Fryslân glasvezel aan te kunnen leggen. Dat bevestigde wethouder Pytsje de Graaf donderdagavond tijdens de raadsvergadering in de gemeente Dongeradeel, na vragen van de VVD. Raadslid Anton van der Aar was kritisch over de deelname van Kabelnoord aan de tender van de provincie. Door de koerswijziging van het bedrijf loopt de gemeente Dongeradeel 200.000 euro aan dividend mis. Dat bedrag ontving de gemeente voor de grootschalige investeringen nog wel, maar het bedrijf moe nu geld lenen om alle plannen uit te kunnen voeren. “Heeft Kabel Noord niet een te grote broek aangetrokken?”, vroeg van der Aar zich af. Wethouder Pytsje de Graaf vond van niet. De discussie wordt wat van der Aar betreft nog vervolgd.

Kabelnoord gaat in het buitengebied van alle gemeenten in Fryslân glasvezel aanleggen. Dit zijn de gebieden waar nog geen snelle internetverbinding is. De aanleg van glasvezel zorgt ervoor dat ook deze gebieden van snel internet worden voorzien. Met een lening van € 35 miljoen die Kabelnoord ontvangt, gaan zij zorgen voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân. Aan de subsidieverlening is de voorwaarde gekoppeld dat Kabelnoord en de provincie Fryslân een leningsovereenkomst afsluiten. Daarnaast moet er een financieringsovereenkomst met een bank afgesloten worden. Binnen drie jaar moet minimaal 90% van de adressen in de Friese buitengebieden beschikken over snel internet. Het gaat om ongeveer 20.000 potentiële aansluitingen.