‘Oude muziekschool in Dokkum is aanfluiting’

Publicatie: do 19 oktober 2017 21.51 uur

DOKKUM - Hoe de oude muziekschool aan de gedempte Hantumervaart in Dokkum er op dit moment bij staat is een complete aanfluiting. Dat betoogde FNP-raadslid Lolke Folkertsma donderdagavond in de raadsvergadering in de gemeente Dongeradeel. Het gebouw is nog eigendom van de gemeente Dongeradeel, maar is sterk verwaarloosd. Het gras groeit in de dakgoten, het schilderwerk verkeert in verre staat van verval en er zijn diverse gebreken aan de oude muziekschool. “Jo moatte as gemeente it goeie foarbyld jaan”, vond Folkertsma. “Of wurdt it hjoed of moarn ferkocht?”, vroeg hij zich af.

Wethouder Pieter Braaksma heeft sinds enkele maanden een foto van het pand op zijn kamer te hangen. Toch is de gemeente niet bij machte om er voor te zorgen dat het pand wordt aangepakt. “We kinne dit op dit moment intern net oan”, zei Braaksma. De gemeente is wel bezig om het pand te verkopen. Daar zitten wel een aantal haken en ogen aan, vulde wethouder Albert van der Ploeg zijn collega aan. Het pand staat op de lijst van karakteristieke panden in Dokkum, daarnaast is er sprake van vervuiling die moet worden opgelost.

In de Dokkumer binnenstad wordt vanwege de intocht van Sinterklaas die op landelijke televisie wordt uitgezonden voor vele tienduizenden euro’s aan het opknappen van de kades gewerkt. Voor Folkertsma was het daarom onbegrijpelijk dat de gemeente niet het goede voorbeeld geeft en de eigen gebouwen niet opknapt.