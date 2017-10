Vrijspraak voor kopschop-incident op Ameland

Publicatie: do 19 oktober 2017 15.05 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige inwoner van Zaandam is donderdag vrijgesproken van de mishandeling van een 19-jarige jongen uit Twijzelerheide. De Zaandammer stond twee weken geleden terecht omdat hij in de nacht van 10 augustus 2015 op een camping op Ameland de Twijzelerheidster tegen het hoofd getrapt zou hebben. Het slachtoffer liep een drievoudige kaakbreuk op. De Zaandammer ontkende stelselmatig.

Te weinig bewijs

De mishandeling vond plaats op de Strandweg bij Buren. De Twijzelerheidster en een paar vrienden hadden mot gekregen met vrienden van de Zaandammer. Hij kwam er later bij. Het kwam tot een handgemeen, waarbij de Zaandammer de Twijzelerheidster tegen het hoofd geschopt zou hebben. Twee weken geleden kwam officier van justitie Henk Mous al tot de conclusie dat er te weinig bewijs was tegen de Zaandammer.

Herkenning

Mous vorderde vrijspraak. De rechtbank kwam tot dezelfde conclusie. Volgens de rechtbank waren alle betrokkenen in meer of mindere mate onder invloed van alcohol. Bovendien was het donker toen de twee groepen met elkaar vochten. De rechtbank stelde dat die beide factoren de herkenning van de dader bemoeilijkten.

Tweede instantie

Een van de getuigen van de kant van het slachtoffer had in eerste instantie eerst een andere dader aangewezen. Pas in tweede instantie had hij de Zaandammer aangewezen als degene die de Twijzelerheidster geschopt zou hebben. De vrienden van de Zaandammer hadden allemaal verklaard dat de man geen geweld had gebruikt. Uit het bewijs viel volgens de rechtbank niet op te maken wie de dader is geweest.

Schadeclaim

Met de vrijspraak kwam ook de schadeclaim van de Twijzelerheidster te vervallen. Hij had 3500 euro smartengeld gevorderd, plus 1200 euro voor kosten die hij heeft moeten maken. Hij kan zich alleen nog tot de burgerlijke rechter wenden om de schade op de Zaandammer te verhalen.