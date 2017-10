Situatie BSB Staalbouw blijft onduidelijk

Publicatie: wo 18 oktober 2017 17.25 uur

SUMAR - Het openbaar worden van de problemen bij BSB Staalbouw in Sumar lijkt de directie van het bedrijf te overvallen. Er is een aanvraag voor surseance van betaling gedaan, maar vaak komt dat niet in de openbaarheid om de onderneming niet verder te schaden. Met de berichtgeving vanuit Rijkswaterstaat rond de reparatie van de brug bij de Zeesluizen in Delfzijl, waar BSB Staalbouw aannemer is, is dit wel gebeurd.

Met surseance van betaling worden financiële stukken en een lijst van schuldeisers bij de advocaat ingeleverd. Met de crediteuren wordt om tafel gegaan om te praten over een uitstel van betaling. Uiteindelijk is het doel om na sanering het bedrijf in stand te houden. Mocht dit niet lukken dan kan een faillissement het gevolg zijn. Dat is bij BSB Staalbouw vooralsnog niet het geval. De Rechtbank Noord-Nederland kan daarom nog niets over de zaak zeggen. ,,Surseance van betaling maken wij niet openbaar. Pas als een faillissement wordt vastgesteld komt het op de openbare lijst van insolventies”, legt woordvoerder Anne Rijpkema uit.

FNV Metaal was woensdagochtend nog niet op de hoogte van de problemen bij BSB Staalbouw. Regiobestuurder Anne van Dijk heeft zich ‘s middags door de directeur over de situatie bij laten praten. Hij geeft aan dat de bal op dit moment bij de directie ligt en dat het voor het proces beter is om die vorderingen af te wachten. Het bedrijf zelf is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Van Dijk geeft wel aan dat er maandagavond een vergadering voor de FNV-leden van BSB Staalbouw wordt belegd. Voor zover bekend zitten de circa zestig werknemers op dit moment thuis en zijn de werkzaamheden van de bruggenbouwer uit Sumar tot nader orde stilgelegd.