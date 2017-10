Geen raadsvergadering door kapotte geluidssysteem

Publicatie: wo 18 oktober 2017 17.20 uur

DRACHTEN - Vanwege een technische storing is de raadsvergadering van de gemeente Smallingerland dinsdagavond afgelast. De geluidsinstallatie weigerde dienst. Het mankement kwam meteen bij het openen van de vergadering aan het licht, waardoor de politici onverrichter zake weer naar huis konden.

Wat de precieze oorzaak is, is niet bekend. Zowel de microfoons als de installatie, die er voor zorgt dat de vergadering via internet te volgen is, deden het niet. Er zijn vaker problemen met de geluidsinstallatie.

De agenda van de vergadering wordt samengevoegd met die van dinsdag 31 oktober. Omdat er al een streep door de Ronde Tafel-bijeenkomst om zeven uur was gezet, vanwege te weinig onderwerpen, lijkt het doorschuiven weinig organisatorische problemen op te leveren. De raad zou dinsdagavond onderwerpen als het rekenkamerrapport over de jeugdzorg en het vaststellen van de kostenneutrale exploitatie van de Peinder Mieden bij de kop pakken. Die behandeling wordt dus twee weken doorgeschoven.