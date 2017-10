BSB Staalbouw in Sumar verkeert in zwaar weer

SUMAR - Bruggenbouwer BSB Staalbouw in Sumar verkeert in zwaar weer. Er zou dinsdag bij de rechtbank een faillissement zijn aangevraagd maar deze is aangehouden. Maandag werd al het werk stilgelegd en afspraken met klanten werden afgezegd in verband met een mogelijk faillissement. Dit faillissement zou dinsdag zijn aangehouden om te kijken of men nog verder kan het het huidige werk. De medewerkers zitten thuis.

BSB Staalbouw is maandag nog korte tijd bezig geweest met de reparatie van de brug bij de Zeesluizen in het Farmsum. Dat werk werd ook voortijdig stilgelegd. Het nieuws kwam vervolgens naar buiten toen Chemiepark Delfzijl dit bericht op Facebook zette: "Rijkswaterstaat heeft ons laten weten dat de aannemer, die maandag 16 oktober is begonnen met de reparatie van de brug bij de Zeesluizen, surseance van betaling heeft aangevraagd"

BSB Staalbouw was in 2015 betrokken bij het ongeluk met het brugdek in Alphen aan den Rijn.