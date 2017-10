Ernstig ongeval bij VBI SkÃ»lenboarch

Ernstig ongeval bij VBI Skûlenboarch

Publicatie: di 17 oktober 2017 18.00 uur

EASTERMAR - Twee mannen zijn dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een bedrijfsongeval op het terrein van VBI Skûlenboarch bij Eastermar.

De twee mannen zaten volgens een medewerker van het bedrijf in een hoogwerker om stroomkabels te repareren aan een kraan op hoogte. Terwijl ze daarmee bezig waren, is omstreeks 16.40 uur een portaalkraan gaan bewegen en deze zou de hoogwerker omver hebben geduwd. De twee mannen raakten hierbij ernstig gewond.

Er werd groot alarm geslagen en er zijn drie ambulances en een traumahelikopter ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Onder politiebegeleiding zijn de slachtoffers per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Eén slachtoffer werd naar het MCL in Leeuwarden gebracht terwijl de andere naar het UMCG in Groningen ging.

Bij vertrek moest de colonne eerst nog wachten voor de openstaande brug omdat de brugwachter de brug open had gezet terwijl men via een speciale melding ruim op tijd op de hoogte was van de ernstige situatie die zich afspeelde op steenworp afstand van het brugwachtershuis en dat de colonne zou gaan vertrekken.

FOTONIEUWS