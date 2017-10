Viertal korte tijd vast voor plofkraak Bakkeveen

Publicatie: di 17 oktober 2017 15.09 uur

BAKKEVEEN - Vier mannen uit Utrecht (26 tot 32 jaar) zijn dinsdagochtend door de politie aangehouden in verband met de plofkraak in Bakkeveen. Dat meldt LC. Het viertal werd staande gehouden in de buurt van Staphorst. Er was echter niet voldoende bewijs om de mannen lang vast te houden. Ze zijn inmiddels weer op vrije voeten. Wel zijn ze nog verdachte in de zaak.

De plofkraak in de geldautomaat van de Rabobank bij de Poiesz in Bakkeveen werd om 3.00 uur gepleegd. De automaat werd met succes opgeblazen maar er kon geen buit worden gemaakt. Omwonenden zagen een donkere auto wegrijden.