Meisje tegen hoofd getrapt:therapie en Kadenverbod

Publicatie: di 17 oktober 2017 13.39 uur

LEEUWARDEN - De 19-jarige Drachtster die twee weken geleden terechtstond omdat hij op 18 juni op de Noordkade in Drachten een meisje tegen het hoofd trapte, hoeft niet terug naar de gevangenis. De Leeuwarder rechtbank acht bewezen dat de Drachtster zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag. Hij schopte het slachtoffer volgens de rechtbank 'met kracht' op de onderkaak. Hij had haar ook op de slaap kunnen raken, stelde de rechtbank.

'Het letsel was beperkt, maar het had dodelijk kunnen zijn', aldus de rechtbank. Het meisje liep een gat in de tong en een paar blauwe plekken in het gezicht op. De Drachtster had even eerder haar vriend een gebroken neus geslagen. Onder invloed van drank en drugs schopte hij het meisje vervolgens tegen het hoofd. Hij ontkende, volgens hem had hij gericht tegen de borstkas van het meisje getrapt.

Die verklaring noemde de rechtbank 'onaannemelijk'. Op een filmpje dat door een omstander van het incident was gemaakt, was te zien dat de Drachtster zelfs een aanloopje nam voor hij het meisje een schop gaf. De rechtbank vonniste grotendeels overeenkomstig de eis van de officier van justitie: de Drachtster werd veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en een jeugddetentie van 278 dagen waarvan 240 voorwaardelijk. Dat betekent dat de Drachtster niet terug de cel in hoeft.

Verder legde de rechtbank een hele reeks maatregelen op, waaronder een locatieverbod: gedurende de proeftijd van twee jaar mag de Drachtster niet op de Kaden komen. Verder staat hij het eerste half jaar van de proeftijd onder elektronisch toezicht en moet hij deelnemen aan het project ITB-Harde Kern. Ook moet hij zich laten behandelen voor zijn agressieproblemen en het gebruik van drugs en alcohol. Aan het meisje moet hij een schadevergoeding van 1746 euro betalen.