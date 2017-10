Geen treinverkeer tussen Buitenpost en Zuidhorn

Publicatie: di 17 oktober 2017 08.56 uur

BUITENPOST - Tussen Buitenpost en Zuidhorn rijden er op dit moment geen treinen door inzet van hulpdiensten. Dit duurt tot ongeveer 11:15 uur. De politie kreeg rond 8.00 een melding van iemand in de trein nabij Grijpskerk. Hij/zij meende een lichaam te zien in de sloot. Er is een zoekactie op touw gezet.

Er worden op het treinstation in Buitenpost bussen ingezet voor passagiers. In de loop van de ochtend is het treinverkeer weer hervat. Er is door de hulpdiensten een man aangetroffen die zich ophield bij het spoor. Hij is meegenomen naar het bureau.