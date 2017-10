Weer plofkraak, nu in Bakkeveen

Publicatie: di 17 oktober 2017 08.20 uur

BAKKEVEEN - Bij de supermarkt op de Duerswâldmer Wei in Bakkeveen vond maandagnacht om 3.00 uur een plofkraak plaats bij de geldautomaat van de Rabobank. Bewoners hoorden een harde knal en alarmeerden de politie. Er zouden drie mannen gezien zijn en zij zijn gevlucht in een donkerkleurige auto in de richting van Haulerwijk.

De politie heeft een sporenonderzoek ingesteld en heeft het gebied rondom de geldautomaat afgezet met lint. Omdat er mogelijk explosief materiaal is achtergebleven, zijn uit voorzorg tien woningen ontruimd. Voor de bewoners is opvang geregeld. De Explosieven Opruimingsdienst is ingeschakeld om verder onderzoek te doen en het materiaal onschadelijk te maken. In de wijde omgeving wordt gezocht naar de vluchtauto. Het is onduidelijk of er deze keer een buit is gemaakt.

De politie liet om 8.40 uur weten dat de EOD explosieven verwijderd heeft uit de geldautomaat. De dienst zal het straks op een veilige plek tot ontploffing gaan brengen.