Picknicktafel slachtoffer van burenruzie EarnewÃ¢ld

Picknicktafel slachtoffer van burenruzie Earnewâld

Publicatie: ma 16 oktober 2017 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Earnewâld (27) ligt al een poos overhoop met zijn buren. Aan rechter Klaas Bunk vertelde de Earnewâldster maandag dat hij 'dag na dag' wordt uitgedaagd door zijn buurman. De verhoudingen raakten verstoord nadat de Earnewâldster aangifte tegen de buurman had gedaan van vernieling van een ruit. Sindsdien is de sfeer op de buurt te snijden.

Stoppen door

Op 17 juli sloegen de stoppen even door: de buurman zou de Earnewâldster hebben uitgemaakt voor cocaïneverslaafde. 'Dat was de druppel', zei de verdachte. Hij klom over het hekje van de buurman en gaf diens picknicktafel een zwieper. Met als gevolg dat de tafel en de spullen die erop stonden beschadigd raakten. De buurman deed aangifte. De verdachte zei dat de buurman al verschillende malen valse aangiftes tegen hem zou hebben gedaan.

Contactverbod

Na het gebeuren met de picknicktafel zou de buurman hem hebben aangevallen. Verhuizen, zoals de rechter suggereerde, was geen optie. 'Dat kan niet, ik heb geen geld', zei de Earnewâldster. De reclassering concludeerde dat man verdachte eigenlijk opgenomen en onderzocht zou moeten worden. 'Om te kijken wat er met u aan de hand is', verduidelijkte de rechter. Ook zou hij een contactverbod opgelegd moeten krijgen.

Drugsverslaafd

Op de opmerking van de reclasseringswerker dat de Earnewâldster drugsverslaafd zou zijn, reageerde de man verontwaardigd. 'Dat is niet waar', riep hij. Hij neemt alleen weleens een joint voor het slapen gaan. Hij vond het 'belachelijk' dat hij opgenomen zou moeten worden. Hulp heeft hij al, hij heeft gesprekken met een maatschappelijk werkster.

Ambulante behandeling

Hij liep in een proeftijd, er hing hem twee weken cel boven het hoofd. Bunk besloot de proeftijd met een jaar te verlengen. De rechter plaatste de Earnewâldster onder toezicht van de reclassering en bepaalde dat de man een ambulante behandeling moet volgen. Hij moet een schadevergoeding van 75 euro aan de buurman betalen, plus 250 euro smartengeld.