Nieuwe website Kor Keuken & Interieur online

Publicatie: ma 16 oktober 2017 15.00 uur

WIJNJEWOUDE - Keuken- en interieurbouwer Kor Lautenbag uit Wijnjewoude heeft een compleet vernieuwde website. Op deze website laat de vakman zien waarvoor klanten allemaal bij hem terecht kunnen.

Lautenbags liefde voor houtbewerking begon al op jonge leeftijd. In 2011, nadat hij een opleiding tot meubelmaker had afgerond, begon hij voor zichzelf. Keukens bouwen is zijn specialiteit. Daarnaast maakt Lautenbag ook kasten, tafels, tv-meubels en kunnen klanten ook bij hem terecht voor complete interieurs. Voor zijn producten maakt Kor veel gebruik van eikenhout, maar ook kersenhout en notenhout behoren tot de mogelijkheden.

Kor Keuken en Interieur is nu nog gevestigd in Wijnjewoude, maar zal per januari gevestigd zijn in Jistrum.

De vernieuwde website van Kor Keuken en Interieur is te vinden op www.korlautenbag.nl.