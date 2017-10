'Lantaarnpaal zat naast u op de bijrijdersstoel'

Publicatie: ma 16 oktober 2017 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige Drachtster was zwaar beschonken, toen hij op 23 april op de Langewijk in zijn woonplaats een lantaarnpaal omver reed. Hij had nog geluk gehad, volgens politierechter Klaas Bunk. Volgens Bunk was het motorcompartiment van de auto tot een soort van V-stand ingedeukt. 'Die lantaarnpaal zat zowat naast u op de bestuurdersstoel', aldus de rechter.

Oliespoor

De Drachtster besefte zelf ook dat hij door het oog van de naald was gekropen. Hij was niet meer bij de auto toen de politie een melding kreeg van het ongeval. Hij was nog een stukje doorgereden, maar de auto wilde niet verder. De politie hoefde alleen maar het oliespoor te volgen en vervolgens het kenteken na te trekken om bij de verdachte terecht te komen. Die was thuis toen de politie aanbelde.

Burn out

Hij moest mee voor een alcoholtest. Daaruit bleek dat hij meer dan drie keer teveel had gedronken. Hij had gezegd dat hij acht flesjes bier, acht beerenburg-cola en een paar whisky's had genuttigd. Hij zei dat hij nooit echt goed uit een burn out was gekomen en vervolgens in een depressie was geraakt. Als klap op de vuurpijl liep zijn relatie op de klippen. 'Toen ben ik het gaan zoeken in de drank', aldus de Drachtster.

Compliment

Na het ongeval zat de schrik er goed in: hij is de volgende dag hulp gaan zoeken en hij is gestopt met drinken. 'Ik wil dit niet weer', zei de man. Dat hij meteen hulp heeft gezocht en is getopt met drinken, leverde hem een compliment op van officier van justitie Charlotte Cromwell. Maar de officier vond het feit te ernstig om af te doen met een geldboete.

CBR-traject

Zij eiste een werkstraf van 40 uur -in het wetboek een zwaardere sanctie dan een boete- en een rijontzegging van 7 maanden waarvan 1 maand voorwaardelijk. De rechter nam de eis over. De Drachtster krijgt het rijbewijs voorlopig nog niet terug, hij moet eerst het volledige CBR-traject van keuringen en onderzoeken doorlopen.