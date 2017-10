De Koaten bij Kootstertille dicht: omrijden

Publicatie: ma 16 oktober 2017 13.00 uur

KOOTSTERTILLE - De Koaten (N369) tussen Kootstertille en Twijzel is sinds maandag afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dit levert voor automobilisten ergenis op omdat ze nu een flink stuk moeten omrijden als ze in de omgeving van Kootstertille of Twijzel moeten zijn. De weg wordt opgeknapt en zal tot 17 november afgesloten blijven.

De Alde Dyk als sluiproute is overigens geen optie. Daar zijn betonblokken geplaatst om het verkeer tegen te houden.

FOTONIEUWS