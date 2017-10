Benefietconcert 10 jaar Gospelgroep In His Name

Publicatie: ma 16 oktober 2017 12.51 uur

DRACHTEN - Zaterdagavond werd in het Fries Congrescentrum Drachten,

het benefietconcert van Gospelgroep In His Name gehouden. Dit gebeurde in samenwerking met CMV Crescendo Drachten en Melle en Jelle.

Een fijne avond voor ruim 450 mensen met muziek en zang en humor van Melle. Aan het einde van de avond werd het bedrag bekendgemaakt door wethouder van cultuur Smallingerland Jouke de Jong. Er werd 5530 euro bijelkaar ingezameld voor Kika. In His Name ontstond in 2007 uit een fusie tussen de gospelgroepen The Candlelights uit Nij Beets en Star of Hope uit Opeinde. Inmiddels is de gospelgroep een begrip in gospelminnend Friesland, maar ook daarbuiten.

FOTONIEUWS