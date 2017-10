Echtpaar van der Wagen 65 jaar getrouwd

Publicatie: zo 15 oktober 2017 23.57 uur

DRACHTEN - Het echtpaar Jimke en Stijntje van der Wagen vierde zaterdag hun briljanten huwelijk. Het echtpaar werd namens de gemeente gefeliciteerd door burgemeester Tom van Mourik.

Jimke van der Wagen is geboren op 11 maart 1927 in Oud Dijk. Hij begon zijn werkzame leven als boerenknecht op de boerderij van zijn oom en hij is daarna het leger ingegaan. Van der Wagen heeft verder zeven jaar gevaren op de walvisvaarder De Willem Barendsz en werkte daarna tot aan zijn pensioen voor het Waterschap Friesland. Stijntje van der Bijl is geboren op 17 februari 1926 in Wâlterswâld.

Na hun huwelijk woonde het echtpaar in Anjum en Lioessens, tot ze in 1993 verhuisden naar de Leidijk in Drachten. Ze kregen zes kinderen, vier dochters en twee zonen.

Het echtpaar verkeerd nog in goede gezondheid, en Jimke gaat nog elke dag naar zijn volkstuin waar hij nog wat kippen heeft. "Dan heb ik wat te doen en ben in beweging."