Ruim 20 creaties bij Kindergondelvaart

Publicatie: zo 15 oktober 2017 19.30 uur

DROGEHAM - Ruim 20 creaties deden afgelopen vrijdag- en zaterdagavond mee met de Kindergondelvaart op Wielen in Drogeham. Rond het parcours aan de Sânkop in het dorp stonden veel toeschouwers het evenement gade te slaan. Na afloop was er voor de deelnemende kinderen een warme traktatie.

De Kindergondelvaart op Wielen wordt alweer een aantal jaren georganiseerd door de kinderen uit het dorp. Zij regelen alles zelf voor dit evenement.

