Man met mes loopt door Dokkum

Publicatie: za 14 oktober 2017 15.34 uur

DOKKUM - De politie kreeg vrijdagavond een melding binnen dat er een man met een mes rondliep door de binnenstad van Dokkum. De politie kwam met vier eenheden ter plaatse en na een kleine zoektocht is de man aangetroffen.



De ter plaatse gekomen agenten hebben de man gefouilleerd, waarna er bij de persoon geen mes werd gevonden. In de omgeving van de Kleine- en Grote Breedstraat werd wel een mes aangetroffen door de agenten.

De man ontkende dat het mes van hem was, er was dus onvoldoende bewijs om de man aan te houden. Hierop is de politie teruggekeerd.