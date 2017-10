BMW X5 uitgebrand op WÃ¢ldwei

BMW X5 uitgebrand op Wâldwei

Publicatie: za 14 oktober 2017 11.36 uur

LEEUWARDEN - Een BMW X5 is vrijdagavond helemaal uitgebrand op de Wâldwei (N31) ter hoogte van Suwâld. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan maar in korte tijd stond het voertuig in vuur en vlam.

De brandweer van Leeuwarden werd gealarmeerd voor de brand. Omdat de autobrand zich bevond op het weggedeelte richting Leeuwarden, moest de brandweerauto via het viaduct van Garyp rijden en vervolgens weer terug richting Leeuwarden. De brandweer heeft de brand geblust.