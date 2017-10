BjÃ¶rn Kuipers geeft lezing in Buitenpost

Björn Kuipers geeft lezing in Buitenpost

Publicatie: za 14 oktober 2017 08.53 uur

BUITENPOST - Scheidsrechter Björn Kuipers gaf vrijdagavond een lezing in de The Point in Buitenpost. Kuipers was naar Buitenpost gekomen op uitnodiging van businessclub Buitenpost en vv Buitenpost. Kuipers behoort tot de beste scheidsrechters van de wereld: hij floot 3 wedstrijden tijdens het WK in Brazilië en belangrijke wedstrijden in de Champions League. Samen met Sander van Roekel en Erwin Zeinstra vormen ze Team Kuipers.

Na een welkomstwoord van Alexander de Vries kreeg Björn Kuipers het woord. Naast deze intensieve carrière is Kuipers ook een succesvol ondernemer geweest als eigenaar van drie supermarkten en een haarsalon.

Kuipers legde dwarsverbanden tussen de wereld van topsport en die van het bedrijfsleven. Met name over communicatie en samenwerken weet hij in dat verband boeiend te vertellen. Kuipers vertelde over discipline, het brengen van offers, het overwinnen van tegenslag en het halen van doelstellingen.

