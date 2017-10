Website met informatie over Sint Dokkum online

Publicatie: vr 13 oktober 2017 13.16 uur

DOKKUM - De website www.sintdokkum.nl is sinds vrijdag online. Op deze website staat tal van praktische informatie over de intocht van de Goedheiligman op zaterdag 18 november 2017 in Dokkum. Voor kinderen zijn er kleurplaten, spelletjes en filmpjes te vinden.

Er wordt hard gewerkt om Sinterklaas en zijn pieten een fantastisch ontvangst te geven en alle bezoekers een mooie dag te bezorgen. De voorbereidingen voor de intocht zijn in volle gang. De stad wordt schoongemaakt en de hekjes op de route worden geschilderd.

De organisatie is op zoek naar leuke en enthousiaste vrijwilligers die een steentje willen bijdragen aan de leukste Sinterklaasintocht van Nederland. Er zijn nog gastvrouwen, opbouwers en sjouwers, opruimers en verkeersregelaars nodig. Aanmelden kan via sinterklaas@dokkum.nl