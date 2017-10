Bewoners ’t Skoar bezorgd om verkeersveiligheid

Publicatie: do 12 oktober 2017 22.44 uur

TERNAARD - Buurtbewoners van ’t Skoar waren donderdagavond te gast bij de raadscommissie vanwege de verkeersonveiligheid op de weg waaraan ze wonen. Buurtbewoner Mulder kwam op persoonlijke titel, Jannie Dijkstra sprak namens de buurtvereniging in. “Als iedereen rustig rijdt is er niets aan de hand”, sprak Mulder. Volgens Dijkstra is het wachten op ongelukken op de weg, waar nu nog 80 kilometer per uur gereden mag worden. Over de kwestie werd ook een brief naar de gemeente gestuurd, maar daar kwam geen ander antwoord op dan een ontvangstbevestiging van de gemeente.

Dit voorjaar kwam de zaak bij Mulder opnieuw onder de aandacht. Er werd gewerkt aan de zeedijk en dat leverde veel bouwverkeer op over ’t Skoar. “Het hele huis stond toen te schudden”, vertelde de bewoonster aan de commissieleden. Ook ontstonden er scheuren en barsten in de muren als gevolg van het zware verkeer. De bewoners pleiten voor een snelheidsbeperking, eventueel paaltjes en als ultieme wens brachten ze een fietspad naar voren. Ze werden in ieder geval wel op hun wenken bediend en er worden door de gemeente maatregelen genomen. ”It contact is der, we nimme dit hiel serieus”, aldus wethouder Albert van der Ploeg.