Gestolen Dodge Ram duikt op in Zweden

Publicatie: do 12 oktober 2017 20.16 uur

SURHUISTERVEEN - Henk Bijlsma van Bijlsma Auto's in Surhuisterveen heeft zijn gestolen Dodge Ram 1500 terug. Het voertuig werd op 16 augustus gestolen door een man die een proefrit wilde doen. Hij kwam niet meer terug.

Bijlsma kreeg twee weken geleden een telefoontje van de politie uit het Zweedse Ljusdal. Daar was de 'proefrijder' vermoedelijk beland bij E&S Motor. Hij haalde daar hetzelfde trucje uit. Hij liet de Dodge Ram achter om een proefrit te nemen in een andere auto. Hij kwam ook daar niet meer terug. De politie in Zweden heeft de zaak in onderzoek en donderdag werd de Dodge Ram weer afgeleverd bij Bijlsma.