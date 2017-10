Kraanmachinist rijdt tegen viaduct bij Dokkum

Publicatie: do 12 oktober 2017 15.00 uur

DOKKUM - Op de Trekwei is donderdag rond 6.50 uur een kraan tegen het viaduct van de Centrale As gebotst. Hierbij raakte de bestuurder van de kraan gewond. De machinist had de hoogte van de kraan ten opzichte van het viaduct niet goed ingeschat.

Een ambulance en de politie kwamen met spoed ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De chauffeur moest voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht worden. Ook het viaduct genaamd: 'Strobosser Trekfeart' raakte beschadigd. De Trekwei is een half uur gestremd geweest tussen Dokkum en afslag Wâlterswâld. Daarna was er weer één rijbaan beschikbaar.