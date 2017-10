Rechter gunt ghb-gebruikster 'allerlaatste kans'

Publicatie: do 12 oktober 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van Boelenslaan (22) krijgt van rechter Chris Beuker een allerlaatste kans om te bewijzen dat ze iets van haar leven wil maken. De vrouw werd op 1 juli in Surhuisterveen betrapt met twee flesjes GHB op zak. Ze zat bij een kennis in de auto, die bij de politie bekendstaat als drugsgebruiker. De man moest blazen, maar er was niets aan de hand. De verdachte staat ook bekend als iemand die drugs gebruikt.

In haar tas vond de politie twee flesjes met een dikke vloeistof. De politie deed zelf een zogeheten 'indicatieve test', waaruit bleek dat het om GHB ging. De vloeistof was verder niet 'officieel' getest -dat gebeurt bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Dat had eigenlijk wel gemoeten, maar aan de hand van een uitspraak van de vrouw zelf ging de rechter er toch van uit dat er GHB in de flesjes moest zitten.

Ze had tegen de politie gezegd dat er wat er in de flesjes zat, 'wel heel goed spul' was. Ondanks haar jeugdige leeftijd kwam de vrouw al in 2013 voor het eerst in aanraking met politie en Justitie. In dat jaar was het voor hennepteelt, in 2015 en begin dit jaar voor drugsbezit. Het ging goed met haar toen een poos onder toezicht van de verslavingszorg stond. Het toezicht liep begin juni van dit jaar af, een maand later was het alweer raak.

Reden voor officier van justitie Esther van Slooten om de vrouw, mede vanwege haar jeugdige leeftijd, een allerlaatste kans te gunnen, maar dan wel onder de hoede van de verslavingszorg. Van Slooten eiste een voorwaardelijke celstraf van drie weken, inclusief toezicht van de verslavingszorg. De rechter nam de eis over. 'Ik geef haar nog een kans, een allerlaatste kans. Als ze dit niet goed doet, moet ze zitten', aldus de rechter.