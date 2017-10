Inbraak terwijl bewoners liggen te slapen

Publicatie: do 12 oktober 2017 12.46 uur

DRACHTEN - In een woning aan de Langewijk is Drachten is woensdagnacht of in de vroege ochtend van donderdag ingebroken. Men wist aan de achterkant binnen te komen door een uitzetraampje open te breken. De bewoners lagen op dat moment boven te slapen en hebben niets gehoord.

Uit de woning worden diverse dingen vermist, zoals een laptop, een

mobiele telefoon, een horloge en geld van één van de kinderen. Ook zijn er veel dingen overhoop gehaald. De politie is ter plaatse geweest en heeft de zaak in onderzoek.