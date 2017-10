Toch asbest gevonden in resten van Westermar

Publicatie: do 12 oktober 2017 12.29 uur

BURGUM - In de afgebrande sporthal De Westermar in Burgum is asbesthoudende kit aangetroffen. Dit is woensdagmiddag geconstateerd tijdens de verplichte asbestinventarisatie die nodig is voor de sloopmelding. De asbest heeft zich volgens de gemeente tijdens en na de brand niet verspreid. Dit is bevestigd door onderzoek in de omgeving van de Westermar.



De asbesthoudende kit zit om de betonnen gevelelementen die deels nog in takt zijn. Het kit is gebruikt om de gevelelementen waterdicht te maken. Op korte termijn zal een gecertificeerd bedrijf de asbesthoudende delen saneren. Tot die tijd blijft het terrein rondom de sporthal afgezet. De sportclubs kunnen de velden blijven gebruiken.